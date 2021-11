Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte die Beschlüsse, mahnte aber eine mögliche Nachschärfung der Maßnahmen in drei Wochen an. "Ob sie ausreichen, um die Infektionslage in den Griff zu bekommen und eine Überlastung der Kliniken zu verhindern, muss sich zeigen", sagte er der Funke Mediengruppe. Wichtig sei es, bis zur vereinbarten Evaluation der Beschlüsse am 9. Dezember gezielt Daten und Erkenntnisse darüber zu erheben und zu sammeln, "welche Maßnahmen wirken und wo nachgeschärft werden muss".