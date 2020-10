In Richtung Markus Söder schickte Müller eine Spitze. Dessen Forderung nach einem bundesweiten Bußgeld von 250 Euro für Maskenmuffel wies Müller zurück. "Ich will nicht sagen: mal wieder typisch Bayern", so Müller. Allerdings gebe es bereits entsprechende Bußgelder. Ob diese nun 50 Euro mehr oder weniger betragen würden, sei nicht sonderlich entscheidend. Er plädiere für Einheitlichkeit.