Er appellierte an alle Bürger, sich impfen zu lassen. Er vertraue ausdrücklich allen in Deutschland zugelassenen Impfstoffen - offenbar ein Verweis auf die Diskussion um den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca. Steinmeier hatte sich am Donnerstag selbst damit impfen lassen. Ihm mache Mut, dass es bald mehr Impfstoff geben werde und nun die Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen werden, sagte Steinmeier.