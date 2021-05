Vor 14 Monaten kannten wir die Krankheit noch nicht. Und in 14 Monaten ist es der forschenden Pharmaindustrie gelungen, Moleküle zu erfinden, sie erfolgreich zu dokumentieren, in die klinische Prüfung zu gehen und die Produktion hochzufahren. In einem Tempo, das wir noch nie gesehen haben. Es kann nicht schnell genug gehen, das verstehen wir natürlich alle. Aber es geht schneller als je zuvor in der Vergangenheit.