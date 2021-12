In Dänemark gibt es so gut wie keine Proteste gegen die neuen - alten - Corona-Maßnahmen. Die Sorgen der Dänen wegen Omikron halten sich trotz allem in Grenzen. "Man kann nicht die ganze Zeit Angst haben", sagte Nanna Christensen auf einem Weihnachtsmarkt in Tondern. Und ihre Mutter Gitte fügt hinzu: "Wir halten uns an die Regeln wie Abstand und Ähnliches. Aber wir leben so normal wie möglich."