Gabriel: Richtig. Der Fehler in einem Jahr Pandemie-Bekämpfung war, dass wir die Pandemie staatlich orchestriert, also durch Spitzenpolitik, lösen wollten. Das hat in der ersten Welle sehr gut funktioniert, in der zweiten spätestens nicht mehr. Das liegt daran, dass wir in der ersten Welle einfach nur Glück hatten, wie Christian Drosten uns auch sehr früh eingeschärft hat. Wir haben nichts Besonderes gemacht, wir hatten Glück.