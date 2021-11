Nordrhein-Westfalens neuer Ministerpräsident Hendrik Wüst spricht derzeit für die unionsgeführten Länder. Per Brief hat er heute Noch-Vize-Kanzler Olaf Scholz gedroht, die CDU-Länder könnten am Freitag im Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz blockieren. Es sei "unzureichend", das damit verbundene Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite "unverantwortlich", heißt es in dem Brief, über den das Redaktionsnetzwerk Deutschland zuerst berichtete.