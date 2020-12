In Sachsen ist es ab Montag so weit: Es kommt zur flächendeckenden Schließung von Schulen und Kitas. Die Regierung in Dresden sieht keine andere Möglichkeit, die hohen Corona-Zahlen in den Griff zu bekommen. Noch hat sich kein anderes Bundesland angeschlossen. Aber der Druck für schärfere Maßnahmen an den Schulen wächst.