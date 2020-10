Wie Corona das Studentenleben verändert

Und auch Vincent freut sich, bald wieder mehr in der Uni in Leeuwarden sein zu können. Im Moment sieht es nicht gut aus. Die Niederlande melden neue Corona-Höchstwerte. Die Regierung hat einen Teil-Lockdown beschlossen. Was Vincent am meisten vermisst? "Das Feiern-gehen – aber das wird dann schon ordentlich nachgeholt."