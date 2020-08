Während es an den Flughäfen und teils auch an den Bahnhöfen offenbar vergleichsweise reibungslos lief, traten die Probleme vor allem an den drei Autobahn-Testzentren Donautal-Ost, Inntal-Ost und Hochfelln auf. Dort mussten die Reisenden vor dem Abstrich handschriftlich einen Testantrag ausfüllen Sie erhielten einen QR-Code, den sie in ihre Warn-App einlesen konnten, und sollten so das Ergebnis bekommen. Das beteiligte Labor hatte aber große Probleme, die Flut von handbeschriebenen Anträgen zu digitalisieren. So konnten die Testergebnisse nur schwer den betroffenen Personen zugeordnet werden.