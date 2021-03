Bund und Länder hatten vorige Woche in ihren Corona-Beschlüssen einen kostenlosen Corona-Schnelltest von Beschäftigten in Präsenz "mindestens" einmal pro Woche gefordert. Außerdem sollte es eine Bescheinigung darüber für die Beschäftigten geben. Die Tests seien, so hieß es, für den umfassenden Infektionsschutz "erforderlich".