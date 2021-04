Auch Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) hält eine Testpflicht in Unternehmen für notwendig. Lauterbach erklärte, ein Angebot von einem Test in der Woche in Betrieben werde nicht ausreichend sein, um die Infektionsketten zu unterbrechen und den R-Wert zu senken. Er sagte weiter, dass dies bisher auch nur ein Angebot sei, das man nicht einmal wahrnehmen müsse.