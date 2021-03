Freitag, 15 Uhr, Videokonferenz zwischen Bund und Spitzenverbänden der Wirtschaft, um die Corona-Tests für Mitarbeiter zu regeln. So war es geplant. So war es von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossen worden. Dass nämlich künftig jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter von seinem Arbeitgeber mindestens einmal pro Woche ein Schnelltest auf Covid-19 angeboten werden soll.