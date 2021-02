In Sachsen sind in den vergangenen Wochen die Sieben-Tage-Inzidenzwerte stark gesunken: Statt wie im Dezember bei über 400 liegt der Wert am Dienstag noch bei 120,9. Lockerungen will man zwar angehen, diesen Erfolg jedoch dabei nicht gefährden. Deshalb würden bei der Frage nach Lockerungen mehrere Kriterien berücksichtigt: