Am Samstag lag der 7-Tage-Schnitt der Todesfälle in Verbidung mit dem Virus bei 157 Menschen. Am 13. November 2020 waren es 156. Tendenz stark steigend. Nie zuvor gaben so viele Kliniken im Divi-Intensivregister an, ihre Intensivstationen seien nur "eingeschränkt" einsatzfähig. Auch nach fast zwei Jahren Pandemie fehlt das Personal für die aufwändige Betreuung der Covid-Patienten.