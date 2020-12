... entsteht, wenn ein sogenannter Massenanfall von Erkrankten eine schnelle Einteilung der Patienten nach ihrer Behandlungsdringlichkeit erfordert. Akut erkrankte Patienten werden mit einer höheren Dringlichkeit behandelt als leicht erkrankte Patienten oder Patienten deren Versterben nicht mehr vermeidbar ist. Dies soll gewährleisten, dass auch in existentieller Knappheit eine medizinische Versorgung für eine möglichst große Zahl an Patienten besteht. Eine Triage ist nur in akuten Notsituationen gerechtfertigt.



Quelle: Bundesärztekammer