Erdogans Beratergremium aber warnt und setzt ein Ultimatum. "Wenn wir in zwei Wochen immer noch da sind, wo wir jetzt angefangen haben", so der Arzt Emre Kayipmaz, "wenn die Zahl der Schwerkranken weiter wächst und wir an die Grenzen unseres Gesundheitssystems kommen, dann müssen härtere Maßnahmen getroffen werden."