Korn: Ich unterrichte theoretische Volkswirtschaftslehre, also keine ganz leichte Kost. In der Pandemie habe ich meine Vorlesungen in kurze Online-Videoclips aufgeteilt. Als Feedback kam, dass das doch sehr praktisch sei, sich das Material zur selbst gewählten Zeit anschauen und auch mal zurückspulen zu können. Fragen habe ich dann per Videoschalte beantwortet. Letzteres machen wir künftig hoffentlich wieder in Präsenz.