Aktuell gilt: Wer sich aber in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat, muss zehn Tage lang in Quarantäne. Die Quarantäne kann mit einem negativen Testergebnis frühestens nach fünf Tagen beendet werden. Wer aus einem Virusvariantengebiet kommt, muss sogar 14 Tage lang in Isolation.