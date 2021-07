Bislang ist es so, dass Einreisende, die mit dem Flugzeug ankommen, getestet oder geimpft sein müssen. Kontrolliert wird das nur per Stichproben, bei Einreise mit dem Auto höchstens per Schleierfahndung. Außerdem wird unterschieden, ob jemand aus einem Virusvariantengebiet, Hochinzidenzgebiet oder Risikogebiet nach Deutschland einreist. Je nach dem, muss man in Quarantäne und kann sich nach einer bestimmten Zeit freitesten oder durch Impfung gleich davon befreien.