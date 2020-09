In Argentinien dagegen entfaltet die Corona-Pandemie gerade seine volle Wirkung. Allein in der letzten Woche kamen 80.000 registrierte Neuinfektionen hinzu. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahlen bedeuten die jüngsten Zahlen von täglich etwa 400 Toten längst Verhältnisse wie in Brasilien zur Hochzeit der Pandemie. Die Armut in Argentinien wächst, Prognosen gehen von bis zu 44 Prozent Armut im Land Ende des Jahres aus. In Brasilien gehen die Zahlen zwar leicht zurück, aber das Land ist noch nicht über den Berg.