Das US-Außenministerium in Washington warnt US-Bürger wegen der hohen Corona-Infektionszahlen dringlich vor Reisen nach Deutschland. Dies sei die Konsequenz einer Neubewertung der pandemischen Lage dort durch die US-Gesundheitsbehörde CDC, erklärte das Ministerium am Montag. "Reisen Sie angesichts von Covid-19 nicht nach Deutschland", heißt es in dem Reisehinweis.