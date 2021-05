Geimpfte: USA kippen Maskenpflicht weitgehend

Wer vollständig gegen das Virus geimpft ist, muss fortan im Freien und in Innenräumen keine Maske mehr tragen, wie die Gesundheitsbehörde CDC erklärte. Personen mit vollem Impfschutz müssen auch keine Abstandsgebote in Innenräumen mehr einhalten. Ausnahmen gibt es allerdings in Krankenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln und an Flughäfen und Bahnhöfen. Eine Maskenpflicht gilt auch weiter, wenn sie beispielsweise von örtlichen Behörden, Arbeitgebern oder Geschäften vorgeschrieben wird.