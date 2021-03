In den USA werden in den meisten Bundesstaaten bereits alle Menschen geimpft, die in einer besonders von Corona betroffenen Nachbarschaft leben und über 65 Jahre alt sind, zudem auch alle unter 65, die eine Vorerkrankung haben. Außerdem bekommt eine Impfung, wer in einem sogenannten essentiellen Beruf arbeitet - das betrifft Gesundheitspersonal und Pflegekräfte, Erzieher*innen und Lehrkräfte, aber auch Menschen, die in Supermärkten und in anderen Bereichen der Lebensmittelindustrie arbeiten.