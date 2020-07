Die Corona-Pandemie fordert zahlreiche Menschenleben; mittlerweile sind über 140.000 Menschen, vor allem viele Afroamerikaner, an der Pandemie gestorben. Afroamerikaner machen 12 Prozent der Bevölkerung in den USA aus, aber sie haben bislang 24 Prozent der bekannten Corona-Todesfälle erlitten – das heißt, ihre durch Corona bedingte Sterberate ist doppelt so hoch wie ihr Bevölkerungsanteil.

Wären Afroamerikaner nicht überproportional, sondern im selben Maße wie weiße Amerikaner an Corona gestorben, wären noch mindestens 15.000 von ihnen am Leben.