Von Mangel an genügend Impfstoffen redet dort niemand, stattdessen geht es inzwischen nur noch darum, die Spritzen unters Volk zu bringen. Genau das ist aber laut Experten ein Problem: Es gebe noch immer zu viele Unentschlossene, Skeptiker, Impfgegner. Sollte es nicht gelingen, einen Großteil von ihnen zu überzeugen, ist auch eine effektive Eindämmung der Pandemie in den USA in Gefahr.