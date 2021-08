"Für einen sicheren Herbst und Winter" sieht das Bundesgesundheitsministerium neben einer hohen Impfquote auch die weitere, durchgängige Einhaltung der Basis-Maßnahmen als notwendig an. Besonders wichtig seien Abstand, Hygienemaßnahmen, Masken und Lüften in geschlossenen Räumen - vor allem dann, wenn der Impfstatus anderer Personen unbekannt sei oder vulnerable Personen anwesend seien. "Die Notwendigkeit zum verpflichtenden Tragen einer medizinischen Schutzmaske ergibt sich somit bis ins Frühjahr 2022", heißt es in dem Bericht.