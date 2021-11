Geht es nach dem Willen der Ampel-Fraktionen würde am Donnerstag der Bundestag in erster Lesung über ihr neues Gesetz beraten. Dann würde nach der Anhörung von Experten am 18. November die zweite und dritte Lesung erfolgen und am 19. November der Bundesrat in einer Sondersitzung darüber abstimmen. Die Zustimmung der Länder braucht es. Eine Konferenz der Länder aber lehnen die Ampelparteien ab.