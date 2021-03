Virologin: Brauchen Studie zur Zweitimpfung

Ulrike Protzer: Wir haben ja unabhängige Behörden in Deutschland. Das ist das Paul-Ehrlich-Institut, das auch unabhängig von der europäischen Arzneimittelbehörde arbeitet und die sich diese Dinge anschauen. Und die haben offensichtlich jetzt für sich gesagt: Wir haben so viel Evidenz, dass wir erstmal stoppen sollten, uns das Ganze in Ruhe anschauen sollen und dann auf wissenschaftlicher Grundlage beurteilen: Ist da etwas dran an diesem Verdacht, dass Astrazeneca diese Nebenwirkungen auslösen kann.