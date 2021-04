Masken tragen - wie lange ist das noch nötig?

Geprüfte FFP-2- und FFP-3-Masken böten einen "sehr, sehr guten Schutz" vor Infektionen - für sich selbst und für andere, so Kähler. Der Grund: "Weil diese Masken in der Lage sind, die Aerosol-Partikel abzuscheiden und auch keinen Spalt am Maskenrand aufweisen, durch den Aerosol-Partikel entweichen können."