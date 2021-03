Bislang war es im ersten Jahr der Corona-Pandemie so: Kurz bevor sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zur Videokonferenz mit der Bundesregierung trafen, wurden erste Ergebnisse an die Medien weitergegeben. Damit sich vorher genügend Empörung aufbauen konnte und der Vorschlag in der Konferenz selbst dann wieder vom Tisch genommen wurde.