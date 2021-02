Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich im ZDF-Morgenmagazin dafür ausgesprochen, so schnell wie möglich aus dem Shutdown herauszukommen. Allerdings dürfe Deutschland nicht in "Hip-Hop-Geschichten" wie andere Länder verfallen, also schnelle Öffnungen und Schließungen veranlassen. Man müsse Schritt für Schritt Orientierung geben.