Die Corona-Warn-App hat von Anfang an für viele Diskussionen gesorgt. Die Tracing-App soll Menschen warnen, die mit positiv getesteten Personen in Kontakt waren. Über die Bluetooth-Technologie werden die relevanten "digitalen Handschläge" erfasst - also, ob man mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Seit Mitte Juni 2020 kann man sie downloaden.