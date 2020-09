Coronavirus - Krankenversorgung in Rom

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

In Italien rechnen viele Experten bei der Lungenkrankheit Covid-19 bald mit einem Höhepunkt der Ansteckungswelle. Auch nach einem sogenannten "Peak" wird die Gesamtzahl der Infizierten zwar weiter steigen, aber nicht mehr so schnell. Das "erwarten wir bis Sonntag", sagte der für die Lombardei zuständige Koordinator Giulio Gallera.



In der Lombardei war die Corona-Welle im Februar landesweit zuerst entdeckt worden. Sie ist mit über 15.000 Infizierten am heftigsten betroffen und Sperrgebiet.