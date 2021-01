"Wir hatten heute vor knapp einem Jahr, am 27. Januar, den ersten Patienten behandelt. Es waren weniger Patienten am Anfang. Ich glaube eine wichtige Lehre ist: Die Dinge fangen sehr, sehr klein an. Für uns ist es kaum vorstellbar, wie schnell ein Infektionsgeschehen auch explosionsartig an Größe zunimmt. Und es gilt auch ein bisschen hier: Wehret den Anfängen. Das heißt, man darf die Lage nicht unterschätzen. Das Virus darf man nicht unterschätzen, muss man sehr ernst nehmen."