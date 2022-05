Am Sonntag startet in Genf die Weltgesundheitsversammlung. Dort wird es auch um die Rechte der WHO beim Kampf gegen Pandemien gehen, der Reformbedarf ist groß. Die globale Ausbreitung des Coronavirus konnte die WHO nicht verhindern, was auch an schlechter finanzieller Ausstattung und politischen Abhängigkeiten von Staaten wie China lag.