Hendrik Streeck: Der 50er-Wert war und ist eine politische Entscheidung. Mir wäre lieber, wenn wir klären würden, wie viele Neuinfektionen verkraftbar sind. Wie viele sind zu viele, in der jeweiligen Situation und Saison? Bei Schweinen, die auch an Coronaviren erkranken, haben wir festgestellt, dass die saisonalen Effekte in jedem Jahr immer in ähnlicher Weise kommen und gehen. Die Infektionszahlen sind mal hoch, mal niedrig. Warum, wissen wir allerdings bis heute nicht.