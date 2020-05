Diesem Wunsch der Bevölkerung müssten allerdings Politikerinnen und Politiker entgegentreten und aufklären: "Es bräuchte jetzt Leadership, also eine aufgeklärte und aufklärende politische Klasse, die in der Lage wäre, den unbequemen Lockdown in seiner Notwendigkeit zu vermitteln und trotz verständlichem Widerstand dafür einzustehen", so Yogeshwar.