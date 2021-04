Daniell: Wir sind rund zwölf Freiwillige und sammeln die Daten direkt von den Webseiten der Kreise. Am Anfang waren wir nur zu zweit - wir dachten, wir müssten das nur drei Wochen machen. Niemals hätte ich geglaubt, dass es 13 Monate später immer noch so ist, weil es immer noch nicht alle Daten aktualisiert und zusammengefasst auf Bundesebene gibt. In einer schnelleren Katastrophe wie bei einem ein Erdbeben wäre das sehr problematisch.