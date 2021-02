"Also wer für einen Haarschnitt eine weitere Reise über die Landkreis-Grenze in Kauf nimmt, da muss die Not sehr groß sein. Das Risiko halte ich für absolut kalkulierbar, zumal ja die Friseure unter Hygiene-Bedingungen öffnen sollen, sprich dort gibt es eine Begrenzung der Besucher, es gibt die Nachverfolgung der Kontakte durch die Angabe der Anschrift. Es werden Masken getragen und idealerweise sind da dann auch Schnelltests zur Hand, die eingesetzt werden können. Also das Risiko des Tourismus für den Haarschnitt halte ich für kalkulierbar."