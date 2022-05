Bisher kommen nur in China entwickelte, klassische Impfstoffe auf Basis abgetöteter Erreger zum Einsatz. Diese sind wahrscheinlich weniger wirksam als westliche Impfstoffe, sagt Timo Ulrichs, Experte für Globale Gesundheit an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin im Gespräch mit ZDFheute. Die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech sind in China nicht zugelassen, so wie auch umgekehrt chinesische Vakzine nicht in Europa verwendet werden dürfen.