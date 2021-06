Am 27. Dezember 2020 startete die deutsche Impfkampagne gegen das Coronavirus in Alten- und Pflegeheimen. Impfstoffe waren lange ein knappes Gut: Es wurde über Priorisierungsgruppen, Zulassungen und Empfehlungen diskutiert. Am gestrigen Samstag - etwa ein halbes Jahr später - wiederholte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einer Diskussionsrunde in Berlin sein bereits mehrfach geäußertes Versprechen: