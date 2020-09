US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Coronakrise weitere umfangreiche Hilfen für die Bevölkerung und die betroffene Wirtschaft in Aussicht gestellt. Trump sagte, man arbeite an einem "großen" und "kühnen" Paket.



Laut Finanzminister Steven Mnuchin sei das Ziel, den Bürgern in den kommenden zwei Wochen finanzielle Hilfen zukommen zu lassen. Erwogen werde, ihnen Schecks auszuhändigen. Offen blieb, an wen genau welche Hilfen fließen sollten. Auch Fluggesellschaften und Hotelindustrie sollen unterstützt werden.