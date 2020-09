Mann in Peking mit Schutzmaske.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Auch am dritten Tag in Folge seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Allerdings stieg erneut die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurück in das Land kamen.



Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, wurden 41 neue "importierte Fälle" registriert, also Fälle, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden. Dies waren zwei mehr als am Vortag. Das schürt Ängste vor einer zweiten Ausbreitungswelle.