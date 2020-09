Doch so ist das mit den Kindern: Da macht und tut man, und dann laufen sie nicht in die Richtung, die Eltern sich so vorgestellt haben. 18,4 Millionen Downloads sagen gar nichts, wenn die App unbenutzt auf dem Handy schlummert. Und wenn die Zahl derjenigen, die ihr positives Testergebnisse auf Corona zur Warnung ihrer Kontakte in der App melden, verschwindend gering bleibt.