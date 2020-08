Zur Eindämmung des Virus kündigte der Regierungschef eine Maskenpflicht in Hochschulen sowie eine Ausweitung der Maskenpflicht auf das gesamte Pariser Stadtgebiet an. Ab kommender Woche ist der Mund-Nasen-Schutz in Frankreich zudem in Unternehmen sowie für die meisten Schüler Pflicht. Zudem sollen in Kürze bis zu eine Million Tests pro Woche zur Verfügung stehen, versprach Gesundheitsminister Olivier Véran.