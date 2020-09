"Man erfährt nebenbei im Flur, wenn einer positiv getestet wurde, und diejenigen, die in Quarantäne sollen, machen daraus ein Staatsgeheimnis, das soll bloß nicht öffentlich werden, weil die AfD Corona ja eigentlich kleinhalten will." Von den Corona-Infektionen in den eigenen Reihen hätten manche gar erst durch den Anruf des Gesundheitsamts erfahren, das die Kontaktliste abtelefonierte, nicht aber von den eigenen Leuten.