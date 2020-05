Weidel, die zu Beginn der Pandemie noch restriktivere Maßnahmen gefordert hatte, war an diesem Wochenende nicht die einzige prominente AfD-Funktionärin, die gegen die Corona-Politik demonstrierte. Die Partei entdeckt das Thema mehr und mehr für sich. Auch der Vorsitzende Tino Chrupalla sprach am Samstag in Neubrandenburg - vor ihm das Banner "Lockdown sofort beenden!". Stephan Brandner, AfD-Vize-Chef, verglich die Corona-Politik der Bundesregierung bei einer Rede in Dessau-Roßlau gar indirekt mit einer Geiselnahme.