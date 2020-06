Afrika fürchtet großen Corona-Ausbruch

Es sind rund 120 Fälle, die täglich in Kenia offiziell registriert werden. Mittlerweile haben auch alle anderen afrikanischen Länder Corona-Fälle gemeldet, insgesamt rund 200.000. Südafrika führt die Statistik mit 50.000 Fällen an, gefolgt von Ägypten. In den meisten Ländern liegen die Fallzahlen im drei- oder vierstelligen Bereich.