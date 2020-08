Altmaier: Corona-Verstöße "wirksam ahnden"

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bleibt derzeit auf hohem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts meldeten die Gesundheitsämter am Samstagmorgen 955 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages - am Vortag waren es 870 gewesen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen fürchtet das RKI eine Trendumkehr in Deutschland. Grund dafür sei Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln.